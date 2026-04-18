Roma-Atalanta a Krstovic risponde Hermoso | all’Olimpico è un pari che serve a poco

Roma e Atalanta si sono affrontate all’Olimpico, concludendo il match sul risultato di 1-1. La rete di Krstovic è arrivata al dodicesimo minuto, mentre Hermoso ha pareggiato poco prima della fine del primo tempo. La partita si è disputata nell’ambito della 33ª giornata di Serie A. La partita ha visto entrambe le squadre segnare, ma il risultato finale è rimasto invariato.

Finisce 1-1 la sfida tra Roma e Atalanta, valida per la 33^ giornata di Serie A. Alla rete di Krstovic al 12' risponde Hermoso a fine primo tempo. Un punto che permette alla Roma di agganciare il Como, sconfitto ieri dal Sassuolo, ma non di raggiungere momentaneamente la Juventus, quarta e impegnata domani con il Bologna. La Dea, invece, si conferma settima a -4 dagli avversari di stasera. Roma-Atalanta 1-1 ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5 (15'st Ghilardi 6), Ndicka 5.5, Hermoso 6; Celik 5.5, Cristante 6, El Aynaoui 5.5 (15'st Pisilli 6), Rensch 6.5 (33'st Tsimikas sv); Soulé 6.5 (26'st Robinio Vaz 6), El Shaarawy 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roma-Atalanta, a Krstovic risponde Hermoso: all’Olimpico è un pari che serve a poco Notizie correlate Roma Atalanta 1-1, Hermoso risponde a Krstovic: un punto che serve a poco. Occasione Juve per l’allungodi Francesco SpagnoloRoma Atalanta 1-1, un punto che serve a poco ad entrambe le squadre. Leggi anche: Roma-Atalanta 1-1: Krstovic la sblocca, Hermoso risponde, solo pari all'Olimpico Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Formazioni ufficiali Roma-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Mancini, Wesley, Koné, Pisilli, Pellegrini, Raspadori, De Ketelaere, Scamacca e Krstovic; Roma - Atalanta (1-1) Serie A 2025; Roma-Atalanta 1-1, Hermoso replica a Krstovic; Serie A, Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic. Roma-Atalanta 1-1: Highlights, video e golVideo e Highlights di Roma-Atalanta 1-1. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it Roma Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic, pari che serve a pocoAll'Olimpico termina 1-1: il montenegrino porta avanti la Dea al 12', lo spagnolo pareggia al 45'. Champions più lontana per entrambe ... lifestyleblog.it L’analisi di Gianluca Besana del pareggio 1-1 tra Roma e Atalanta. - facebook.com facebook e si accontentano del pareggio #RomaAtalanta #SerieAEnilive #DAZN x.com