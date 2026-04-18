In un incontro tra Roma e Atalanta finito 1-1, Hermoso ha pareggiato il gol di Krstovic. La partita si è conclusa con un punto che, per entrambe le squadre, rappresenta un risultato poco significativo in ottica classifica. Nel frattempo, la Juventus può approfittarne per rafforzare la propria posizione in zona Champions, grazie a questa situazione di stallo tra le altre due squadre.

di Francesco Spagnolo Roma Atalanta 1-1, un punto che serve a poco ad entrambe le squadre. La Juventus ha l’occasione di allungare nella corsa al quarto posto. La sfida tra Roma e Atalanta si è rivelata una battaglia d’intensità rara, conclusasi con un pareggio che riflette l’equilibrio e il dinamismo visti in campo. Fin dai primi minuti, la compagine orobica ha cercato di imporre il proprio ritmo, trovando il vantaggio al 12? grazie a Krstovic, freddo nel capitalizzare un filtrante perfetto con un tiro preciso che ha freddato Svilar. La reazione giallorossa non si è fatta attendere. Soulé ha più volte sfiorato il pareggio, ma un Carnesecchi in stato di grazia ha eretto un muro invalicabile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Atalanta 1-1, Hermoso risponde a Krstovic: un punto che serve a poco. Occasione Juve per l’allungo

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Un pareggio che alla fine sta più stretto alla Roma. L'Atalanta dopo il vantaggio di Krstovic al 12' arretra il baricentro e rischia più volte. Al 45' pareggio di Hermoso e parate decisive di Carnesecchi che alla fine è il migliore in campo. - facebook.com facebook

Un punto e un gol a testa per Roma e Atalanta Succede tutto nei primi 45 minuti: al gol dí Krstovic risponde Hermoso. Nella ripresa la Roma alza i ritmi, ma Carnesecchi tiene in piedi l’Atalanta #Tuttosport x.com