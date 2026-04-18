Nel match tra Roma e Atalanta, terminato 1-1 all'Olimpico, le due squadre hanno portato a casa un punto ciascuna. Hermoso ha segnato per i giallorossi, rispondendo a Krstovic, mentre i portieri hanno parato diverse occasioni, contribuendo a mantenere il risultato invariato. La partita si è svolta tra continui tentativi e interventi decisivi, senza ulteriori reti.

Il pareggio dell’ Olimpico tra Roma e Atalanta non è solo un 1-1 che rallenta la corsa Champions, ma il resoconto di una guerra di nervi che ha lasciato sul campo più feriti psicologici che punti. La cronaca dice Krstovic al 12? e Mario Hermoso al 45?, ma il sottotesto tattico racconta di un Palladino che ha letteralmente smontato la sua creatura a metà gara, epurando tre titolari come Scalvini, Kolasinac e De Ketelaere. Una mossa che sa di punizione esemplare e che ha trasformato la ripresa in un corpo a corpo disordinato. La Roma ha approcciato il match con una fragilità difensiva preoccupante, punita immediatamente dal cinismo di Krstovic su una palla persa sanguinosa da Mancini.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta 1-1, le pagelle: Hermoso risponde a Krstovic, poi i portieri chiudono la porta

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