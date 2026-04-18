Roma-Atalanta 1-1 le pagelle | Hermoso 6,5 gol da bomber Krstovic 7 cinico Malen 7 pericolo costante

Nella sfida tra Roma e Atalanta, terminata 1-1, il risultato ha lasciato molto amaro tra i tifosi giallorossi che hanno fischiato al termine della partita. Hermoso ha realizzato un gol da attaccante, mentre Krstovic si è distinto per il suo atteggiamento cinico. Malen è stato uno dei più pericolosi in campo, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. La partita si è conclusa con i fischi dei supporter, segnando un possibile punto di svolta per la corsa europea della squadra.

La Roma non va oltre l'1-1 con l'Atalanta ed esce tra i fischi dell'Olimpico per un treno Champions che forse scappa via definitivamente. Con questo pareggio ora la Juventus ha la chance di andare a +5, in caso di vittoria contro il Bologna. L'unica speranza per i giallorossi è che i bianconeri facciano un passo falso, così da restare a -2 e mantenere vive le speranze in queste ultime 5 giornate. Col pari di oggi i giallorossi mantengono i 4 punti di vantaggio sull'Atalanta e agganciano il como a quota 58 ma il quarto posto resta un affare complicato. La Roma va sotto subendo il gol di Krstovic, poi raddrizza la gara nel finale di primo tempo con Hermoso ma nella ripresa non riesce ad affondare il colpo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma-Atalanta 1-1, le pagelle: Hermoso (6,5) gol da bomber, Krstovic (7) cinico, Malen (7) pericolo costante Notizie correlate Roma-Atalanta 1-1, le pagelle: Hermoso risponde a Krstovic, poi i portieri chiudono la portaIl pareggio dell’Olimpico tra Roma e Atalanta non è solo un 1-1 che rallenta la corsa Champions, ma il resoconto di una guerra di nervi che ha... Diretta gol Serie A LIVE: Hermoso risponde a Krstovic, 1-1 Roma AtalantaCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma - Atalanta; Pronostico Roma-Atalanta | Serie A 2025/26; Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni ufficiali. Roma-Atalanta termina 1-1 Al Krstovic per la Dea risponde Hermoso CRONACA e FOTOAl 12' Roma-ATALANTA 0-1 12! Rete di Nikola KRSTOVIC! Puntuale intervento di De Roon, bravo a servire Krstovic che di prima intenzione incrocia con il destro e batte Svilar. ansa.it Roma-Atalanta 1-1: video, gol e highlightsCon l’1-1 dell’Olimpico la Roma aggancia il Como al quinto posto e non la Juventus. L’Atalanta resta ancora in corsa per un piazzamento ma la situazione si complica. Krstovic porta in vantaggio la squ ... sport.sky.it Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Champions lontana per i giallorossi - facebook.com facebook SERIE A I Roma-Atalanta termina 1-1 per la 33esima giornata. Al gol di Krstovic per la Dea al 12' risponde Hermoso per i giallorossi al 45' CRONACA e FOTO ansa.it/sito/notizie/s… x.com