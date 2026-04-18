A Roma, un corteo di anarchici e attivisti di sinistra si è svolto nel quartiere San Lorenzo in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis. Durante la manifestazione, è stato colpito il vice capo della Digos, che è stato raggiunto da una bottiglia lanciata da alcuni partecipanti. La protesta ha coinvolto diversi manifestanti e si è verificata nel contesto delle proteste contro le condizioni di detenzione del detenuto.

Lo avevano anticipato in occasione della manifestazione No Kings e lo hanno fatto: gli anarchici e gli antagonisti di sinistra romani sono scesi in piazza nel quartiere San Lorenzo di Roma in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto al 41bis. ''Siamo qui per parlare di Cospito detenuto al 41bis, per interrompere una narrazione falsa e una propaganda feroce. Da qui vogliamo muoverci poi in corteo fino al Pigneto'', hanno detto i militanti, circa un centinaio che si sono incontrati al sit-in in piazza Immacolata dove hanno esposto anche lo striscione ''Perché nulla sia stato vano, con Sara e Sandro per l'Anarchia'' in ricordo di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti in un'esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale in un casolare al Parco degli Acquedotti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, anarchici in piazza per Alfredo Cospito. Il vice capo della Digos colpito dal lancio di una bottiglia

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