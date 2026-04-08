Il processo a carico di alcuni anarchici si apre con la testimonianza di Alfredo Cospito. La decisione è stata presa dal giudice del Tribunale di Bologna, Nicolina Polifroni, che ha stabilito di ascoltare l’imputato come testimone nel procedimento avviato contro i sospettati. La discussione si svolge in un’aula piena di presenti, con le parti che attendono le successive fasi dellaudienza.

Bologna, 8 aprile 2026 – Il giudice del Tribunale di Bologna Nicolina Polifroni ha deciso di ammettere anche Alfredo Cospito tra i testimoni nel processo a carico di sei attivisti anarchici accusati accusati a vario titolo dell' attentato ai ripetitori di Monte Capra, a Sasso Marconi, avvenuto il 22 maggio 2022, di un blitz nella chiesa del Sacro Cuore di via Matteotti durante una messa del 2022. Il giudice, infatti, nell'udienza dello scorso 18 marzo si era riservata la decisione. Il militante anarchico è detenuto al 41-bis a Sassari e dovrà deporre in videocollegamento. Alfredo Cospito in videocollegamento dal carcere di Sassari durante il processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri, Torino, 19 giugno 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alfredo Cospito fra i testimoni per gli anarchici a processo a Bologna

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Il mistero del casolare esploso a Roma, morti due anarchici del gruppo di Alfredo Cospito: a cosa doveva servire l’ordigno“Il fatto che due anarchici maneggiassero una bomba alla vigilia del voto referendario lascia molto perplessi, preoccupa molto”.

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Anarchici a processo a Bologna, sarà sentito anche Cospito come testimoneAlfredo Cospito sarà sentito come testimone nel processo in corso a Bologna a carico di sei anarchici. Lo ha deciso la giudice Nicolina Polifroni, accogliendo la richiesta in tal senso delle difese ... ansa.it

Parla male degli altri....... Mentre lei con gli altri ci fa banchetti e selfie....... delegazione di deputati del Partito Democratico (PD) si è recata in carcere nel gennaio 2023 per visitare Alfredo Cospito. Ecco i dettagli principali della vicenda: Il motivo: La visita è avve - facebook.com facebook

Piantedosi rispolvera la pista anarchica Il ministro al question time: «Rischio escalation» Il 2 maggio si decide se rinnovare il 41 bis per Alfredo Cospito @oiramdivito x.com