Sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone i due anarchici morti nell'esplosione a Roma | erano amici di Cospito
Due anarchici, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, sono deceduti nell'esplosione avvenuta a Roma. Entrambi appartenevano al gruppo di Cospito e stavano lavorando alla costruzione di una bomba quando si è verificata l'esplosione. La polizia ha confermato il decesso dei due durante le operazioni di soccorso.
Sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzoni le persone morte nel crollo a Roma: entrambi anarchici del gruppo di Cospito, stavano costruendo una bomba quando è esplosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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