Sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone i due anarchici morti nell'esplosione a Roma | erano amici di Cospito

Due anarchici, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, sono deceduti nell'esplosione avvenuta a Roma. Entrambi appartenevano al gruppo di Cospito e stavano lavorando alla costruzione di una bomba quando si è verificata l'esplosione. La polizia ha confermato il decesso dei due durante le operazioni di soccorso.