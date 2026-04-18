Roma – Alberi abbattuti senza sosta protesta l’ex sindaca Raggi

Da romadailynews.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, gli abbattimenti di alberi proseguono senza interruzioni, anche in periodi non consentiti. L’ex sindaca ha commentato che questa situazione rappresenta una violazione delle normative europee, nazionali e regionali, sottolineando come le decisioni prese dal nuovo governo cittadino vadano contro le leggi vigenti. La protesta si concentra sulla frequenza e sui tempi degli abbattimenti, considerati illegali da chi si oppone a questa politica ambientale.

“A Roma continuano senza sosta gli abbattimenti degli alberi nei periodi non consentiti. I Dem che governano questa città violano senza esitazione, dall’inizio del mandato elettorale, qualsiasi normativa in materia a livello europeo, nazionale e regionale. Lo stesso Regolamento del Verde di Roma Capitale vieta interventi sugli alberi in questo periodo, a meno che non ci siano caratteri di sicurezza e incolumità pubblica. È ormai noto anche ai meno esperti che, durante i mesi di primavera e solitamente fino alla metà di agosto, le potature sono vietate per tutelare la fauna e la nidificazione degli uccelli”. Così in una nota congiunta Virginia Raggi ( nella foto ), consigliera capitolina M5S e già Sindaca di Roma, e Stefano Rosati, capogruppo M5S in Municipio IV.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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