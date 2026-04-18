La produzione della settima stagione di Rocco Schiavone è attualmente in corso. La serie televisiva, trasmessa su Rai 2, ha concluso la sesta stagione a marzo 2025. Non sono state ancora diffuse date di messa in onda o dettagli sulla trama della nuova stagione. La realizzazione dello show prosegue secondo il calendario previsto, senza interruzioni ufficiali annunciate.

Se pensavate che l’avventura televisiva di Rocco Schiavone si fosse conclusa con il finale della sesta stagione, andato in onda a marzo 2025 su Rai 2, vi sbagliavate. Perchè il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini barcolla ma non molla, e la settima stagione è tornata sul set. Le riprese, previste a marzo, hanno subito uno stop causato da un incidente capitato al protagonista Marco Giallini: l’attore, dopo una caduta per strada, si è fratturato la testa del femore ed è stato operato all’ospedale Parini di Aosta. Giallini è adesso in fase di ripresa e sarà presto sul set, riaperto questa settimana nella medesima città, che accolse il burbero vicequestore romano esattamente dieci anni fa, diventando la sua nuova casa dopo una turbolenta fase di accettazione.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Rocco Schiavone, la settima stagione è sul set

Riprese della Settima Stagione di 'Rocco Schiavone' a Aosta

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