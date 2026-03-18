Incidente sul set per Marco Giallini impegnato nelle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone | il video

Durante le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone, un incidente ha coinvolto l’attore Marco Giallini. È stato diffuso un video che mostra quanto accaduto sul set. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze dell’incidente o sulla natura dell’evento. La produzione ha confermato l’accaduto senza ulteriori commenti.

Incidente sul set per Marco Giallini, impegnato nelle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone. L’attore 62enne è caduto e si è rotto il femore mentre usciva da un hotel in piazza Chanoux, ad Aosta. Incidente per Marco Giallini, un cane lo fa cadere. A causare la caduta, stando a quanto raccontato dal collega e amico Mirko Frezza, è stato un cane: « Gli è saltato addosso e lui è caduto. Si è rotto la testa del femore, adesso è stato operato ed è andato tutto bene, tra qualche giorno lo rivediamo in giro», è stata la rassicurazione. GUARDA LE FOTO Le foto più belle degli Oscar 2026: vincitori, strane coppie, un solo bacio, il ventilatore portatile e i baffi di Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Amica.it

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