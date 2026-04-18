rl al traguardo dei 20 anni

Dopo vent'anni di attività, la scuola si avvicina a un traguardo importante. In questo periodo, numerosi studenti hanno frequentato i corsi, condividendo momenti di crescita e apprendimento. L'istituto ha continuato a offrire servizi di formazione per due decenni, accogliendo persone di diverse età e provenienze. Ora si prepara a celebrare questa tappa con iniziative dedicate a chi ha fatto parte della sua storia.

"A tutti i nostri allievi che, in questi vent’anni, hanno condiviso anche solo un tratto di strada con noi. A chi è rimasto, a chi è passato. Ci piacerebbe ritrovarvi, rivedervi, riabbracciarvi attraverso questo spettacolo. Ma è anche un invito aperto a chi non è mai entrato nel nostro mondo e sente che questi temi gli appartengono. A chi ha voglia di emozionarsi, di ascoltare, di sentirsi parte". L’invito lo lancia Monica Cidale, fondatrice e direttrice della scuola di danza di via Gianturco RL Dance Studio, che per celebrare questo anniversario tondo domenica alle 21 al PalaMariotti promuove lo spettacolo ’ Anima ’: "Un appuntamento speciale che non rappresenta solo una ricorrenza, ma una vera dichiarazione di identità artistica, educativa e profondamente umana".🔗 Leggi su Lanazione.it

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