Rivoluzioni ciclabili La sfida per collegare le università e Torrette

A Ancona si lavora a nuovi percorsi ciclabili e ciclopedonali, con l’obiettivo di collegare le università e il quartiere di Torrette. I progetti sono stati avviati e nel corso dei prossimi anni dovrebbero portare alla realizzazione di un sistema di piste ciclabili più esteso e funzionale. Nonostante alcuni ritardi e variazioni nelle linee guida iniziali, le iniziative proseguono con l’intento di migliorare la mobilità sostenibile in città.

Sulle ciclabili e ciclopedonali Ancona riparte da zero. Una fitta serie di progetti che nel giro di qualche anno, al netto di ritardi e modifiche delle linee guida, dovrebbe regalare al capoluogo un sistema adeguato a misura di bici. L’amministrazione comunale ha bocciato il percorso che collegava la stazione ferroviaria al centro lungo la rete stradale urbana, spostando la sua progettualità all’interno delle aree portuali, Quel progetto è fermo e il finanziamento ministeriale potrebbe essere prorogato. È vivo invece il piano ‘Biciclettiamo Ancona’, un percorso ciclabile lungo 5 chilometri che collega la stazione ferroviaria ‘Stadio’ nel quartiere di Passo Varano al polo universitario (Ingegneria, Agraria, Biologia) di Monte Dago.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rivoluzioni ciclabili. La sfida per collegare le università e Torrette Notizie correlate Banda larga in Piemonte: la sfida per collegare 9mila famiglieL’associazione Senza Fili Senza Confini organizzerà sabato 11 aprile al Teatro Cinico Angelini di Crescentino l’assemblea per eleggere il Consiglio... Grattacielo, Rendine avanza una proposta per la sicurezza: “Collegare le due torri in alto”“Uno dei temi ricorrenti riguarda le criticità connesse alle vie di esodo in edifici a torre - spiega Rendine -, questione che, com’è noto, assume... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Rivoluzioni ciclabili. La sfida per collegare le università e Torrette. Rivoluzioni ciclabili. La sfida per collegare le università e TorretteSulle ciclabili e ciclopedonali Ancona riparte da zero. Una fitta serie di progetti che nel giro di qualche anno, ... quotidiano.net Ciclabili della discordia, Cavallaro (FdI) lancia la sfida: Se noi al governo della città, le modifichiamoSe con il fronte delle opposizioni vinceremo le elezioni tra due anni, toglieremo parte delle piste ciclabili. A dirlo è il consigliere comunale di Fdi, Paolo Cavallaro. Non una eliminazione fisica ... siracusaoggi.it