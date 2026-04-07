Sabato 11 aprile si terrà al Teatro Cinico Angelini di Crescentino un’assemblea organizzata dall’associazione Senza Fili Senza Confini, con l’obiettivo di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino al 2031. Durante l’evento si discuterà delle strategie e degli obiettivi legati all’ampliamento della banda larga nelle aree rurali piemontesi, con l’intento di collegare circa 9.000 famiglie della regione.

L’associazione Senza Fili Senza Confini organizzerà sabato 11 aprile al Teatro Cinico Angelini di Crescentino l’assemblea per eleggere il Consiglio Direttivo che guiderà l’ente fino al 2031, definendo i nuovi obiettivi di connettività per le zone rurali piemontesi. L’incontro non sarà un semplice passaggio di consegne formale, ma un momento strategico per pianificare l’espansione tecnologica in territori spesso trascurati dai grandi provider. L’organizzazione, attiva dal 2014, ha saputo creare un sistema di gestione delle telecomunicazioni alternativo, riuscendo a portare internet dove il mercato privato non considerava redditizio investire. Attualmente, l’operato della realtà associativa garantisce l’accesso alla banda larga e all’ultralarga a più di 9mila nuclei familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banda larga in Piemonte: la sfida per collegare 9mila famiglie

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