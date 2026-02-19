Grattacielo Rendine avanza una proposta per la sicurezza | Collegare le due torri in alto

Francesco Rendine, consigliere di Civica Fabbri, ha proposto di collegare le due torri del Grattacielo di Ferrara in alto, dopo aver analizzato le discussioni sul tema. La sua idea nasce da un confronto con un ex funzionario, che ha approfondito i problemi di sicurezza dell’edificio. Rendine suggerisce di creare un collegamento sospeso tra le due strutture per migliorare la stabilità e facilitare l’accesso. Questa proposta mira a trovare una soluzione concreta per il dibattito in corso sulla sicurezza del complesso.

“Uno dei temi ricorrenti riguarda le criticità connesse alle vie di esodo in edifici a torre - spiega Rendine -, questione che, com’è noto, assume particolare rilievo sotto il profilo della sicurezza antincendio e della gestione delle emergenze. In strutture sviluppate verticalmente, la concentrazione dei flussi di evacuazione lungo corpi scala interni può costituire un elemento di vulnerabilità, specie in scenari complessi”. “È evidente che ogni valutazione concreta spetta ai professionisti incaricati e agli enti competenti - specifica Rendine -, sulla base di analisi progettuali approfondite e nel rispetto delle prescrizioni del codice di prevenzione incendi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Controlli “ad alto impatto” sotto le due torri: un arresto, due denunce e 96 persone identificateNel centro di Bologna sono stati condotti controlli mirati per contrastare spaccio e degrado, con un intervento che ha portato all’arresto di una persona, due denunce e l’identificazione di 96 soggetti.

Grattacielo, sgombero per altre due torri. “Sono inagibili”Il grattacielo di Ferrara, composto dalle torri A, B e C, è stato dichiarato inagibile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.