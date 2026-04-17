In Europa si prepara l’arrivo del primo vaccino a RNA destinato ai gatti, progettato per proteggerli contro cinque diversi patogeni. L’autorizzazione è arrivata dall’Agenzia Europea dei Medicinali, che ha raccomandato il suo utilizzo. Il vaccino rappresenta una novità nel settore veterinario ed è pensato per rafforzare la prevenzione delle malattie feline. La commercializzazione del prodotto potrebbe iniziare nel prossimo futuro.

Novità per la salute dei felini europei. L’European Medicines Agency (Ema) ha infatti raccomandato la concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio per Nobivac NXT HCPChFeLV, un vaccino a Rna per la protezione dei gatti contro comuni malattie infettive che minacciano questi aninali domestici. Il vaccino è efficace contro cinque agenti patogeni. I 5 patogeni presi di mira. Si tratta di: herpesvirus felino di tipo 1 (un virus altamente contagioso che causa malattie delle vie respiratorie superiori e degli occhi); calicivirus felino, (che causa malattie delle vie respiratorie superiori e della bocca); panleucopenia felina (che può...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo vaccino a Rna per gatti in arrivo in Europa, efficace contro 5 patogeni

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