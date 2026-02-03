Scuola e lavoro | il 56,1% degli studenti chiede consigli pratici su CV e mercato mentre il 40,9% vuole imparare diritti e doveri

Da orizzontescuola.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti italiani vogliono più formazione pratica sulla ricerca di lavoro. La maggior parte, il 56,1%, chiede consigli su come scrivere un CV e capire il mercato del lavoro. Il 40,9% invece vuole imparare i diritti e i doveri legati all’occupazione. Tra ansia e speranza, i giovani cercano un lavoro che li appassioni, il 91,6% vuole un impiego che gli piaccia davvero. Ma alla scuola chiedono anche di insegnare competenze utili per il futuro.

Tra ansia e speranza, i giovani cercano un lavoro amato (91,6%) e affetti solidi. Chiedono alla scuola più competenze pratiche per il futuro. Pur considerando spesso l'impiego una necessità economica, la maggioranza rinuncerebbe a stipendi alti per seguire passioni o opportunità di carriera. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Scuola Lavoro

Il 41,8% degli adolescenti cerca conforto nell’IA, il 42% chiede consigli su scuola, lavoro e sentimenti

Il 28% dei giovani ritiene la scuola inadeguata per il futuro. Il 35% chiede educazione sessuo-affettiva. Il 56% vuole indicazioni pratiche sul mondo del lavoro e didattica più dinamica. Rapporto CENSIS

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Scuola Lavoro

Argomenti discussi: Un ponte tra scuola e lavoro. Il Comune accoglie gli studenti; Quale scuola scegliere, dati del ministero su istruzione e lavoro; Speciale Orientamento, il percorso di Rai Scuola tra scuola, lavoro e futuro; Scuola e Lavoro: al via il corso per esperti di Fibra Ottica al CFP Petroselli.

scuola e lavoro ilUn ponte tra scuola e lavoro. Il Comune accoglie gli studentiAccordo con l’istituto don Milani. I ragazzi potranno svolgere . un’esperienza formativa . all’interno del municipio. msn.com

Il 62,8% dei giovani teme il futuro ma solo il 7,5% accetta qualsiasi lavoro: l’indagine che rivela una generazione esigente in cerca di percorsi professionali coerentiIl 62,8% dei giovani tra i 16 e i 19 anni avverte una forte preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo. L'Osservatorio Iride ha presentato alla Camera i risultati dell'indagine Senso della ... orizzontescuola.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.