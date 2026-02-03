Scuola e lavoro | il 56,1% degli studenti chiede consigli pratici su CV e mercato mentre il 40,9% vuole imparare diritti e doveri

Gli studenti italiani vogliono più formazione pratica sulla ricerca di lavoro. La maggior parte, il 56,1%, chiede consigli su come scrivere un CV e capire il mercato del lavoro. Il 40,9% invece vuole imparare i diritti e i doveri legati all’occupazione. Tra ansia e speranza, i giovani cercano un lavoro che li appassioni, il 91,6% vuole un impiego che gli piaccia davvero. Ma alla scuola chiedono anche di insegnare competenze utili per il futuro.

