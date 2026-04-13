Terrore a Sapri | rissa con coltelli in stazione un ferito alla testa

Nella serata di ieri, la stazione ferroviaria di Sapri è stata teatro di una rissa tra tre giovani, durante la quale sono stati impiegati coltelli. Nell’episodio, un uomo è rimasto ferito alla testa e ha richiesto assistenza medica. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro o sulle identità coinvolte.

Un violento scontro armato ha scosso la stazione di Sapri nella tarda serata di ieri, coinvolgendo tre giovani che hanno trasformato un viaggio in treno in una scena di criminalità. La rissa, scatenata da un diverbio iniziato a bordo di un convoglio Italo diretto da Reggio Calabria verso Roma, si è spostata dal vagone alla banchina dopo l’intervento del personale ferroviario, culminando con il ferimento di un uomo alla testa mentre tentava di intervenire per placare i contendenti. Dinamica dello scontro e interventi delle forze dell’ordine. Il conflitto è degenerato quando i tre soggetti, che avevano originariamente preso il treno ad alta velocità, sono stati costretti a scendere dal mezzo dai dipendenti della compagnia ferroviaria a causa delle discussioni accese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Sapri: rissa con coltelli in stazione, un ferito alla testa Rissa con coltelli a Sapri: ferito un uomo dopo lo scontro sul trenoUna violenta aggressione scuote la tranquillità di un viaggio ferroviario tra la Calabria e il Lazio, quando tre giovani coinvolti in una disputa su... Rissa con coltelli sul treno, caos alla stazione: un ferito e tre denunciatiUna violenta lite tra tre giovani, degenerata fino all’uso di coltelli, si è verificata nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri.