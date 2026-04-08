Rissa in Oltretorrente ferito con una bottiglia | denunciato un 44enne

Nella serata del 7 aprile, in Oltretorrente, si è verificata una rissa in strada che ha portato a un ferimento. Un uomo di 57 anni è stato colpito al volto con una bottiglia rotta. Un uomo di 44 anni è stato denunciato in relazione all'incidente. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell'accaduto o sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Rissa in strada nella serata del 7 aprile in Oltretorrente, dove un uomo di 57 anni è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con una bottiglia rotta. Per l’episodio la Polizia di Stato di Parma ha denunciato un 44enne straniero, con precedenti per reati contro la persona e il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Rissa e furto in Oltretorrente: donna fermata Rissa in campo durante la partita della Naples League, lo youtuber Mirkof93 ferito: «Sto bene, a tempo debito saprete tutto»Il messaggio di Mirkof93. La finale della Naples League tra Napoli Creators e Borussia Dortmund è finita in rissa. Sul punteggio di 5-4, un membro della panchina del Borussia Dortmund ha lanciato un ... ilmattino.it La finale della Naples League finisce in rissa: partita sospesa, un calciatore feritoQuella che doveva essere una serata di celebrazione dello sport e di festa si è conclusa invece con momenti di violenza e tensione. Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, una rissa è scoppiata ... fanpage.it