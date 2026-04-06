Rissa in un bivacco nell' androne di un supermercato | un ferito trasportato in ospedale

Una rissa si è verificata ieri sera in un androne di un supermercato di via Giordano Bruno ad Ancona, dove si trovava un bivacco di persone senza fissa dimora. Durante l’alterco, una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale per le cure. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause del diverbio.

Un uomo senza fissa dimora, raggiunto nella colluttazione probabilmente da un colpo al torace, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso del presidio regionale con un codice di media gravità ANCONA - È di un ferito portato in ospedale il bilancio di una rissa scoppiata dopo le 21 di ieri sera in un androne di un supermercato in via Giordano Bruno, dove è presente un bivacco di clochard. Il personale della Croce Gialla è intervenuto per soccorrere un uomo senza fissa dimora, raggiunto nella colluttazione probabilmente da un colpo al torace. L’equipaggio ha poi provveduto a trasferirlo in ambulanza al pronto soccorso con un codice di media gravità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Bimbo di 10 anni gravemente ferito nell'esplosione di un petardo a Torino Regio Parco: trasportato in ospedaleUn incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, in via Giuseppe Pellizza da Volpedo a Torino. Trovato mentre discute con un suo amico immaginario all'interno di un supermercato: 30enne trasportato in ospedaleL'intervento della Polizia locale e dei soccorritori della Croce Gialla - che hanno provveduto a trasferirlo in codice giallo al presidio di Torrette... Argomenti più discussi: Risse e schiamazzi, in piazzetta Bertossi scatta il presidio: pattugliamento costante vicino alla scalinata; Bivacchi, risse, persone ubriache e moleste in piazza del Carmine. I residenti: Non ci sentiamo più sicuri neanche ad uscire di casa; Pordenone, rissa in centro nella notte tra bande: a terra sangue e vetri rotti; Risse, pattuglie anti degrado spostate in piazzetta Bertossi: locale nel mirino. Rissa davanti alla stazione dei treni: identificato un 30enne armato di coltello facebook Maxi rissa nel Lodigiano, ragazzo accoltellato: è gravissimo x.com