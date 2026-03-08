Presa a morsi e trascinata per i capelli fuori dalla discoteca dal compagno | salvata dai carabinieri

Una donna di 35 anni è stata aggredita dal compagno fuori da una discoteca, dove è stata presa a morsi e trascinata per i capelli. L'uomo ha colpito la donna con calci e pugni, ma è stata salvata dall'intervento dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. L'episodio si aggiunge ad altri casi di violenza contro le donne nelle ultime settimane.

Ancora un episodio di violenza nei confronti delle donne: una 35enne è stata picchiata dal compagno a calci e pugni. Salvata dai carabinieri a Giugliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Viene trascinata per i capelli dal marito, le urla delle figlie e le botte del papà: i vicini chiamano i carabinieriUn uomo di 54 anni, originario dell'Albania, è stato arrestato a Cologno Monzese, in provincia di Milano, dopo aver picchiato la moglie e le figlie...

L’afferra per i capelli e la trascina fuori dalla discoteca, poi la picchiaTempo di lettura: < 1 minutoL’ha afferrata per i capelli, l’ha trascinata fuori dalla discoteca e poi ha continuato a picchiarla, a calci e pugni.

Presa a morsi e trascinata per i capelli fuori dalla discoteca dal compagno: salvata dai carabinieriAncora un episodio di violenza nei confronti delle donne: una 35enne è stata picchiata dal compagno a calci e pugni ... fanpage.it

Segregata, picchiata e presa a morsi: arrestato l’ex fidanzato 41enne dai carabinieriL'arrestato ha sequestrato la vittima, l'ha aggredita con pugni e morsi e ha tentato di strangolarla a Giardini Naxos ... ilfattoquotidiano.it

