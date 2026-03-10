Nella serata di ieri, in via del Porrione, si è verificata una rissa tra alcuni giovani che ha coinvolto anche bottiglie di vetro. La colluttazione ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per sedare il caos. Le notti nel centro storico di Siena sono state caratterizzate da episodi di tensione e scontri tra gruppi di persone.

Notti calde nel centro storico a Siena. Ma non erano dovute all’arrivo dell’anticiclone Caronte, con temperature record unite ad un lungo periodo di piogge molto scarse come non si vedeva da molto tempo. Nella notte fra il 25 e il 26 giugno 2022, infatti il tam tam in città era iniziato subito proseguendo anche alle prove all’alba in Piazza dei cavalli. Ci sarebbe stato un parapiglia nella zona del Porrione, si diceva. Per l’esattezza alle Logge del Papa. C’è chi diceva intorno alle 3, chi più tardi, addirittura verso le 5, con richiesta di intervento delle forze dell’ordine. Una rissa dove sarebbero volate le mani in maniera anche pesante e su cui indagava la squadra mobile grazie anche all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza di cui è ricca quest’area del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoppia rissa in via del Porrione. Parapiglia con bottiglie di vetro

