Ravenna Festival Ancisi LpRa | Chi sono i direttori nel 2026? Serve trasparenza

Nei giorni scorsi, Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna, ha chiesto maggiore trasparenza sulla scelta dei direttori del Ravenna Festival del 2026.

I dubbi del consigliere d'opposizione: "Non c’è traccia di alcun contratto con Leonardi, né di proroga del contratto di Nicastro, scaduto il 31 dicembre" Chiede "trasparenza" per ciò che riguarda la direzione di Ravenna Festival, Alvaro Ancisi, consigliere comunale di Lista per Ravenna. Ricordando che la Fondazione Ravenna Manifestazioni (organismo che cura il festival), "è un soggetto di diritto pubblico", il consigliere d'opposizione rileva che alla data di oggi, 2 febbraio, la fondazione conta "come codirettori artistici, con contratti attivi dal 29 dicembre 1998, Franco Masotti, che ha compiuto 70 anni, ed Angelo Nicastro, che li compirà entro questo semestre, il rapporto di lavoro dei quali, scaduto il 31 dicembre 2025, non figura rinnovato".🔗 Leggi su Ravennatoday.it

