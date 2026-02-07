Italia fragile Dissesto idrogeologico stato e responsabilità

Il dissesto idrogeologico in Italia si ripresenta ormai come un problema quotidiano. In molte zone, frane e alluvioni causano danni e disagi senza sosta. Il conservatore sottolinea che questa situazione non deriva da un evento improvviso o da una fatalità, ma è il risultato di anni di cattive scelte e mancanze negli investimenti e nelle manutenzioni. La domanda resta: chi dovrebbe prendersi le responsabilità per questo stato di cose? Intanto, le emergenze si ripetono, e le fragilità del territorio si fanno sempre più evidenti.

Conservatore: Il punto di partenza dovrebbe essere uno solo: il dissesto idrogeologico in Italia non è una sorpresa, non è un evento eccezionale, non è una fatalità. E’ una condizione strutturale del paese. Viviamo su un territorio fragile per natura, densamente abitato, sfruttato oltre misura, e lo sappiamo da decenni. Ogni rapporto lo conferma, ogni mappa lo mostra. Eppure continuiamo a comportarci come se il problema fosse episodico. Questo è il vero paradosso italiano: conosciamo il rischio, ma lo trattiamo come se fosse imprevedibile. Così la politica vive nell’eterna emergenza e si assolve da sola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La frana di Niscemi in Sicilia ha causato gravi danni e ha evacuato oltre 880 edifici, lasciando più di mille e 600 persone senza casa.

La frana di Niscemi, che ha colpito il quartiere Sante Croci lo scorso 25 gennaio, continua a preoccupare.

