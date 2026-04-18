rischio idrogeologico navigazione laghi a difesa

In Italia, si lavora a un progetto che coinvolge diversi enti sotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’obiettivo di migliorare la gestione del rischio idrogeologico nei laghi. La collaborazione mira a potenziare la formazione del personale, condividere le conoscenze tecniche e diffondere una maggiore consapevolezza sui pericoli legati all’ambiente lacustre. L’iniziativa si concentra sulla tutela delle aree e sulla sicurezza delle attività di navigazione.

Una sinergia tra gli enti vigilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per rafforzare la formazione del personale, la condivisione tecnica e la cultura del rischio sui bacini lacustri italiani. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato ieri a Villa Gallia, sede della Provincia di Como, tra l’ente governativo Navigazione Laghi e Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. L’accordo, che coinvolge due realtà sotto la vigilanza del Mit, vuole creare un modello di gestione integrata del rischio, in un contesto territoriale caratterizzato da fragilità idrogeologiche, potenziando la resilienza delle infrastrutture lacustri e la preparazione tecnica degli operatori sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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