Sono un punto di riferimento per turisti e residenti, mezzi per spostarsi via acqua da un punto all’altro dei laghi lombardi per lavoro o per diletto. Con una flotta di 99 navi, 98 scali (di cui 10 attrezzati per il trasporto veicoli) e 12 milioni di passeggeri trasportati nel 2024, Navigazione Laghi rappresenta una rete strategica per la mobilità di Lombardia, Veneto, Trentino, Piemonte e del bacino svizzero del Lago Maggiore. Ogni anno vengono movimentati circa 700mila veicoli, con un servizio quotidiano che risponde alle esigenze di lavoratori, studenti, turisti, garantendo puntualità, affidabilità e accessibilità anche per le persone a mobilità ridotta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Navigazione Laghi, la rete: "Più integrazione coi treni"

Leggi anche: Generali Italia punta su rete e innovazione Il general manager Monacelli: «Concluso il piano di integrazione con Cattolica debutterà la più grande rete di consulenti in Italia»

Leggi anche: Treni, vertice al Viminale: più controlli sull’intera rete

Discussioni sull' argomento Navigazione Laghi, la rete: Più integrazione coi treni; ASST Sette Laghi rafforza la rete della salute mentale: a Malnate due ambulatori per adulti ADHD e per la psicopatologia giovanile.

Conduent Transportation implementa il sistema di pagamento EMV Contactless per la flotta di battelli di Navigazione Laghi in ItaliaSi tratta di uno dei primi esempi di sistemi di pagamento contactless utilizzati per la navigazione pubblica di linea in Italia MILANO, Italia e FLORHAM PARK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Conduent ... 01net.it

Navigazione dei laghi, 110 milioni per flotta e infrastruttureRipensare la mobilità anche in chiave d’acqua: sostenibile, accessibile, moderna. È il senso e l'obiettivo del Piano industriale 2025-2029 della Gestione Governativa Navigazione Laghi, presentato a ... rainews.it

Dopo 11 giorni revocata l’ordinanza ai Laghi di Sibari: residenti e proprietari possono rientrare per la conta dei danni. Restano vietati accesso alle darsene, uso dei pontili e navigazione - facebook.com facebook