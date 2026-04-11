Bellano | Navigazione Laghi in festa 2 secoli di traversate

A Bellano, il servizio di navigazione sui laghi lombardi festeggia i 200 anni di attività. La navigazione laghi, che collega diverse località della zona, ha iniziato le sue operazioni due secoli fa. Il traguardo, raggiunto il 11 aprile 2026, segna un’importante ricorrenza per il trasporto pubblico locale e per le comunità che si affidano alle sue traversate. La celebrazione coincide con un evento di festa e di memoria per questa lunga storia.

Bellano, 11 aprile 2026 – Due secoli di navigazione sul Lario, e non solo. La Navigazione Laghi, il servizio di trasporto pubblico sui laghi lombardi, compie 200 anni. Tutto è cominciato tra il 1826 e il 1827 con i due piroscafi a vapore: il Lario e il Verbano, quest’ultimo sul lago Maggiore, di proprietà degli armatori dell’impresa lombardo-sardo-ticinese; poco dopo è stata la volta dell’Arciduca Ranieri sul Garda. Il resto è storia, con altre tre navi, il Plinio, il Manubrio e l’Amico a prora, il Piemonte nel 1904. La conduzione privata ha continuato fino al 1948, anno in cui, a causa dei gravi danni subiti in conseguenza della Seconda guerra mondiale, i concessionari hanno rinunciato all’attività, sostituiti da operatori statali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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