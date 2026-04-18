Rischio geopolitico e imprese quali prospettive? Il dibattito

In un contesto internazionale in continua evoluzione, imprese di diversi settori si trovano a confrontarsi con rischi geopolitici sempre più evidenti. Tra guerre commerciali, crisi energetiche e cambiamenti negli equilibri politici, le aziende devono adattare rapidamente le proprie strategie, spesso rivedendo piani maturati nel corso di decenni. Le tensioni tra nazioni e le crisi globali influiscono direttamente sulle attività economiche e sugli investimenti, creando un quadro di incertezza costante.

In uno scenario internazionale mutevole e imprevedibile, caratterizzato da incertezze, guerre, divisioni, le imprese navigano tra guerre commerciali, crisi energetiche e cambi di equilibri politici in grado di modificare, in tempi rapidi, strategie costruite in decenni. Il Fondo monetario internazionale nel World economic outlook lancia l’allarme recessione per un’economia segnata dalla più grave crisi energetica dei tempi moderni. Nel disordine globale, quale il ruolo della geopolitica per la competitività internazionale delle imprese italiane? Comprendere le dinamiche dei cambiamenti, oggi più che mai, è necessario per anticipare rischi e fronteggiare situazioni di emergenza ma anche per cogliere nuove opportunità.🔗 Leggi su Formiche.net

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Temi più discussi: Aziende europee, incertezza geopolitica porterà a ulteriore aumento dei depositi cash; Export, oltre il 75% delle aziende si attende una crescita nel 2026. Il conflitto ridisegna i fattori di rischio per le imprese; Commercio mondiale, cresce il timore per i mancati pagamenti; Geopolitica, come le telco possono costruire una nuova resilienza tecnologica.

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