Imprese Mei Grant Thornton | Sfida è integrare rendicontazione con contesto geopolitico

Un rappresentante di Grant Thornton ha dichiarato che l'azienda si occupa della verifica finale dei report di sostenibilità, assicurandosi che siano conformi ai principi di riferimento. La sua responsabilità consiste nel controllare che la rendicontazione sia corretta e allineata agli standard previsti. La sfida principale riguarda l'integrazione di questa verifica con il complesso scenario geopolitico attuale.

Verona, 12 mar. -(Adnkronos) - "Noi come Grant Thornton interveniamo nella fase finale del processo di sostenibilità, quella della verifica della rendicontazione: controlliamo che il report sia stato redatto secondo i principi di riferimento”. Lo ha dichiarato Enrico Mei, partner di Grant Thornton, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo, manifestazione di riferimento per il settore della logistica e dei trasporti. “Il quadro normativo è però in una fase di grande cambiamento – ha spiegato – perché il pacchetto Omnibus ha proposto una semplificazione attraverso due modalità principali: da un lato l'innalzamento delle soglie per i soggetti obbligati alla rendicontazione completa, dall'altro l'introduzione di principi più semplificati che possono essere adottati su base volontaria”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

