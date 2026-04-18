Riqualificazione del Viale al bivio Undici domande scelta di qualità

Il Comune di Jesi ha annunciato che, per la riqualificazione del Viale della Vittoria, sono arrivate undici domande in risposta al bando destinato alla redazione del progetto di fattibilità economica. La risposta di enti e professionisti evidenzia un forte interesse verso l’intervento, che mira a migliorare la zona. La fase preliminare si sta avviando con la raccolta delle richieste, segnando un passo importante nel processo di riqualificazione.

La riqualificazione del Viale della Vittoria a Jesi entra in una fase cruciale. Il Comune fa sapere di aver registrato una risposta significativa al bando per la redazione del progetto di fattibilità economica, con "ben 11 domande pervenute, a dimostrazione dell’interesse". La commissione di gara chiamata a individuare il tecnico o il gruppo di tecnici a cui affidare l’incarico verrà "nominata a breve per esaminare tutte le proposte e compiere la scelta". "L’alto numero di domande – evidenziano dal Comune - lascia pensare che la scelta ricadrà comunque su una proposta di elevata qualità. L’assegnatario avrà, come noto, il compito di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione del Viale al bivio. Undici domande, scelta di qualità Notizie correlate Riqualificazione del viale della Vittoria, pervenute 11 domande per il bando sul progetto di fattibilità economicaJESI - Significativa risposta al bando per la redazione del progetto di fattibilità economica della riqualificazione del Viale della Vittoria. Riqualificazione viale D’Annunzio: al via la prossima settimana il cantiere del secondo stralcioInvestimento complessivo di 700 mila euro per il rifacimento dei marciapiedi e il potenziamento del verde nel secondo stralcio Partiranno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Riqualificazione del viale della Vittoria, pervenute 11 domande per il bando sul progetto di fattibilità economica; Riqualificazione del Viale al bivio. Undici domande, scelta di qualità; Riqualificazione del viale della Vittoria, in 11 corrono per il progetto; RinnovArea, al via il cantiere di viale Aldo Moro a Desulo. L’assessore Piu: Il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio area comprende anche i piccoli comuni dell’isola, la qualità dell’abitare riguarda tutti i territori. Riqualificazione del Viale al bivio. Undici domande, scelta di qualitàL’assegnatario avrà il compito di predisporre il progetto di fattibilità economica dell’intero asse stradale. ilrestodelcarlino.it Lecce, a viale Lo Re ripartono i lavori di riqualificazioneTocca ai marciapiedi sul lato sinistro della strada. Scattano i divieti. L'assessore «Passaggi pedonali rialzati e via barriere architettoniche» Partiranno domani e dovrebbero concludersi nel giro di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Riqualificazione del Viale della Vittoria: boom di candidature per il progetto di fattibilità | Cronache Ancona x.com LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO FLACCO IN VIALE PEPE Prendono il via i lavori, promossi dal Comune di Pescara, all'interno dell'impianto sportivo “Campo di Calcio Adriano Flacco”, in viale Pepe, per un importo complessivo di 1.150.000 euro. - facebook.com facebook