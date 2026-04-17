Riqualificazione del viale della Vittoria pervenute 11 domande per il bando sul progetto di fattibilità economica

Sono arrivate undici domande relative al bando per la redazione del progetto di fattibilità economica della riqualificazione del Viale della Vittoria. La procedura riguarda la richiesta di contributi per la pianificazione di interventi di riqualificazione dell’area. Il Comune ha pubblicato il bando e ora sta esaminando le istanze presentate. La prossima fase prevede la valutazione delle richieste e l’eventuale assegnazione dei fondi.

JESI - Significativa risposta al bando per la redazione del progetto di fattibilità economica della riqualificazione del Viale della Vittoria. Ben 11 le domande pervenute, a dimostrazione dell’interesse per un incarico che richiede specifiche professionalità e competenze. La commissione di gara.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Riqualificazione viale della Vittoria, diffida al Comune per il progettoIl braccio di ferro sul futuro Viale della Vittoria sale di livello e approda ufficialmente sul terreno legale. Torre dei Modenesi a Finale Emilia, consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico-economicaL'intervento prevede la ricostruzione con manufatti artigianali in cotto, riutilizzando anche le pietre originali che i volontari erano riusciti a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riqualificazione del porto canale e del corridoio verde del Rio Melo: al via i lavori per la piantumazione di 11.000 arbusti e dei giardini della pioggia; RinnovArea, al via il cantiere di viale Aldo Moro a Desulo. L’assessore Piu: Il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio area comprende anche i piccoli comuni dell’isola, la qualità dell’abitare riguarda tutti i territori; Indetta la procedura per l'affidamento della riqualificazione funzionale di Viale Merello; Interventi di riqualificazione dello storico Viale Merello a Cagliari. Jesi Restyling Viale della Vittoria, 11 le proposte progettuali pervenuteRelative al bando di fattibilità economica, la commissione di gara chiamata a individuare il tecnico o il gruppo di tecnici a cui affidare l’incarico verrà nominata a breve per esaminarle e compiere l ... qdmnotizie.it Riqualificazione viale della Vittoria, diffida al Comune per il progettoIl braccio di ferro sul futuro Viale della Vittoria sale di livello e approda ufficialmente sul terreno legale. Il comitato di cittadini, commercianti e operatori del Viale della Vittoria ha rotto gli ... ilrestodelcarlino.it Il progetto di riqualificazione della Camera di Commercio in piazza Borsa resta fermo tra richieste di integrazioni e burocrazia. L’avvio dei lavori slitta, forse, a fine anno - facebook.com facebook