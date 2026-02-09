Riqualificazione viale D’Annunzio | al via la prossima settimana il cantiere del secondo stralcio

La prossima settimana partiranno i lavori di manutenzione sul secondo stralcio dei marciapiedi di viale D’Annunzio. Il cantiere prenderà il via ufficialmente, segnando l’inizio di un intervento di riqualificazione che interesserà questa strada importante della città. I lavori dureranno alcuni mesi e coinvolgeranno in modo diretto residenti e pendolari.

Investimento complessivo di 700 mila euro per il rifacimento dei marciapiedi e il potenziamento del verde nel secondo stralcio Partiranno ufficialmente la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria per il secondo stralcio dei marciapiedi di viale D’Annunzio. L’intervento, che interesserà il tratto compreso tra viale Paisiello e piazzale Azzarita, porterà a compimento la riqualificazione complessiva dell’asse stradale per un investimento totale di 700 mila euro, di cui 200 mila euro destinati a questa fase conclusiva. L'obiettivo dell'amministrazione è terminare le opere entro l’inizio della stagione estiva, restituendo alla città un percorso pedonale di circa 800 metri totalmente rinnovato e più ricco di alberature.🔗 Leggi su Riminitoday.it

A partire dalla prossima settimana, prenderanno avvio i lavori di riqualificazione anche sul quarto isolato di via Manzoni.

