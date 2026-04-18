Rintracciato il brianzolo scappato dopo l' incidente | guidava senza patente e con il tasso alcolemico oltre 7 volte il limite

Un uomo residente nella provincia di Monza e della Brianza è stato rintracciato dopo aver causato un incidente e poi fuggito. Secondo le prime verifiche, era alla guida senza patente e aveva un tasso alcolemico superiore di oltre sette volte il limite massimo consentito. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.

Guidava senza patente e con un tasso alcolemico di oltre sette volte il limite consentito, una condizione che avrebbe potuto provocare un incidente ben più grave o mettere a rischio altre persone.È quanto emerso dopo un sinistro avvenuto a Seregno, in Brianza, al confine con Mariano Comense, dove.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Scappa dopo l’incidente, guidava senza patente e un tasso alcolemico oltre 7 volte il limitePrima si è fermato dopo aver fatto un incidente e dopo ha pensato bene di darsela a gambe. Aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite: ritirata una patente nel weekendContinuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima che nello scorso fine...