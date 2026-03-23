Due opere d’arte sacra, un busto e una croce in argento, sono scomparse dal Santuario di San Francesco a Paola nel 1983 e restano irrintracciabili da quasi quarant’anni. La trasmissione Rai Chi l’ha? rilancia la ricerca chiedendo alla comunità di fornire qualsiasi indizio per recuperare il patrimonio storico della Calabria. La scomparsa di questi tesori rappresenta una ferita aperta nella memoria collettiva del territorio cosentino. Gli oggetti rubati non sono semplici manufatti metallici, ma testimonianze artistiche del XVI e XVII secolo che raccontano la devozione locale. Il silenzio durato decenni ha trasformato il caso in un enigma che sfugge alle indagini tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Busto e croce rubati a Paola: dopo 40 anni, la Tv rilancia

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