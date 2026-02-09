I volontari della Croce Verde di Bosisio Parini hanno svolto quasi 9.000 interventi di soccorso in un anno. Un numero che testimonia l’impegno costante di questa squadra, sempre pronta a intervenire in ogni momento. Ogni giorno, i volontari si mettono in strada per aiutare chi ha bisogno, tra emergenze e servizi di routine.

BOSISIO PARINI (Lecco) Quasi 9mila interventi di soccorso e servizi in un anno. I volontari della Croce Verde di Bosisio Parini in un anno hanno garantito 8.940 missioni, quasi 25 al giorno, percorrendo 320mila chilometri, otto volte la circonferenza della terra. Gli interventi di soccorso in emergenza-urgenza sono stati 3.230. I trasporti sanitari semplici e i trasporti sanitari non urgenti sono stati 2.350: li hanno richiesti sia i cittadini, ad esempio per accompagnare familiari in ospedale piuttosto che a casa dopo le dimissioni, ma anche gli amministratori locali per aiutare i persone fragili e poi dalla Nostra Famiglia di Bosisio Parini e dalla Casa del Cieco di Galbiate, con cui c’è una convenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Croce Verde: 9mila missioni in un anno

Approfondimenti su Croce Verde LEcco

Anche quest’anno, il Carnevale storico si rinnova grazie alla collaborazione tra Croce Verde e ‘Vecchia’.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Croce Verde LEcco

Argomenti discussi: Croce Verde: 9mila missioni in un anno.

Croce Verde: 9mila missioni in un annoBOSISIO PARINI (Lecco) Quasi 9mila interventi di soccorso e servizi in un anno. I volontari della Croce Verde di Bosisio ... ilgiorno.it

#CavallinoTreporti – Olimpiadi, la gara silenziosa della solidarietà. Anche la Croce Verde di Cavallino Treporti “in campo” a #MilanoCortina2026 Mentre sulle piste e nelle arene olimpiche di Milano-Cortina si sfidano atleti da tutto il mondo, accanto allo spetta facebook