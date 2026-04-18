Oggi pomeriggio, presso la sede del Circolo Radici APS a Matera, si è svolta la presentazione del libro Talità Kum, scritto da Rino Finamore. La manifestazione si è tenuta in Piazza Vittorio Veneto 34 e ha visto la partecipazione di diversi presenti interessati alla pubblicazione.

Nel pomeriggio di oggi, presso la sede del Circolo Radici APS situata in Piazza Vittorio Veneto 34 a Matera, si è tenuta la presentazione del volume Talità Kum, opera scritta da Rino Finamore. L’incontro, inserito nel più ampio ciclo culturale denominato Radici letterarie, ha la partecipazione di un pubblico interessato ai temi della resilienza e della crescita personale, con il coordinamento di Timoteo Papapietro. L’approccio psicologico alla gestione delle crisi esistenziali. Il testo presentato, pubblicato dalla casa editrice Edizioni Magister, non si configura come un semplice manuale di auto-aiuto, ma propone un percorso metodologico strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rinascita dopo il dolore: 9 strategie per superare le crisi esistenziali

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