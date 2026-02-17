Curare con la filosofia Il counseling come strumento per superare crisi esistenziali e dubbi personali

Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia, Marco ha scoperto il counseling filosofico, un metodo che usa il pensiero antico per affrontare crisi e dubbi personali. Questa pratica, ancora poco conosciuta, si basa su conversazioni guidate che aiutano le persone a trovare risposte e a riorganizzare i propri pensieri. Marco ha deciso di provarlo quando si trovava in difficoltà, cercando un modo diverso di affrontare i momenti di incertezza.

In una società che offre risposte immediate e soluzioni rapide, il counseling filosofico propone un gesto controcorrente: fermarsi, analizzare, argomentare Dopo il conseguimento della laurea in Filosofia sentii parlare del counseling filosofico, un approccio innovativo che restituiva all’antico sapere una dimensione pratica e la sua funzione di “cura dell’anima”. Fu così che cominciai a formarmi con consulente filosofico, mestiere antico, che si rifà al rapporto tra discepolo e didàskalos (precettore) e che consente di applicare concretamente le conoscenze sviluppate in filosofia, proprio a partire dal dialogo, sfatando così il luogo comune per cui, nell’epoca della tecnologia, il filosofare sarebbe destinato a rimanere un sapere inutile.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Oggi, in tutto il mondo, si ricorda la Giornata Mondiale dell’Epilessia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.