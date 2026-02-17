Curare con la filosofia Il counseling come strumento per superare crisi esistenziali e dubbi personali

Da arezzonotizie.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia, Marco ha scoperto il counseling filosofico, un metodo che usa il pensiero antico per affrontare crisi e dubbi personali. Questa pratica, ancora poco conosciuta, si basa su conversazioni guidate che aiutano le persone a trovare risposte e a riorganizzare i propri pensieri. Marco ha deciso di provarlo quando si trovava in difficoltà, cercando un modo diverso di affrontare i momenti di incertezza.

In una società che offre risposte immediate e soluzioni rapide, il counseling filosofico propone un gesto controcorrente: fermarsi, analizzare, argomentare Dopo il conseguimento della laurea in Filosofia sentii parlare del counseling filosofico, un approccio innovativo che restituiva all’antico sapere una dimensione pratica e la sua funzione di “cura dell’anima”. Fu così che cominciai a formarmi con consulente filosofico, mestiere antico, che si rifà al rapporto tra discepolo e didàskalos (precettore) e che consente di applicare concretamente le conoscenze sviluppate in filosofia, proprio a partire dal dialogo, sfatando così il luogo comune per cui, nell’epoca della tecnologia, il filosofare sarebbe destinato a rimanere un sapere inutile.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Epilessia, la patologia che non ha età ma si può curare: il problema ancora da superare é lo stigma

Oggi, in tutto il mondo, si ricorda la Giornata Mondiale dell’Epilessia.

L’onda lunga della crisi, storico lanificio usa la solidarietà difensiva per superare la crisi e salvare posti di lavoro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Isaac Julien. All That Changes You. Metamorphosis; Filosofia per la missione. filosofia per il mondo - Dritti al cuore 09.02.2026; Fili di paesaggi trasparenti in dialogo filosofico con la Cina; Al teatro Cavour di Imperia appuntamento con Vivere con filosofia.

Curare con la filosofia. Il counseling come strumento per superare crisi esistenziali e dubbi personaliIn una società che offre risposte immediate e soluzioni rapide, il counseling filosofico propone un gesto controcorrente: fermarsi, analizzare, argomentare ... arezzonotizie.it

La filosofia può curare, Cacciari fa lezione in ospedaleIl filosofo Massimo Cacciari chiude il ciclo di conferenze a Monza sull'importanza del legame tra medicina e filosofia. Un evento che ha coinvolto medici, studenti e personale sanitario, evidenziando ... ilgiorno.it