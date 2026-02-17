Curare con la filosofia Il counseling come strumento per superare crisi esistenziali e dubbi personali
Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia, Marco ha scoperto il counseling filosofico, un metodo che usa il pensiero antico per affrontare crisi e dubbi personali. Questa pratica, ancora poco conosciuta, si basa su conversazioni guidate che aiutano le persone a trovare risposte e a riorganizzare i propri pensieri. Marco ha deciso di provarlo quando si trovava in difficoltà, cercando un modo diverso di affrontare i momenti di incertezza.
In una società che offre risposte immediate e soluzioni rapide, il counseling filosofico propone un gesto controcorrente: fermarsi, analizzare, argomentare Dopo il conseguimento della laurea in Filosofia sentii parlare del counseling filosofico, un approccio innovativo che restituiva all’antico sapere una dimensione pratica e la sua funzione di “cura dell’anima”. Fu così che cominciai a formarmi con consulente filosofico, mestiere antico, che si rifà al rapporto tra discepolo e didàskalos (precettore) e che consente di applicare concretamente le conoscenze sviluppate in filosofia, proprio a partire dal dialogo, sfatando così il luogo comune per cui, nell’epoca della tecnologia, il filosofare sarebbe destinato a rimanere un sapere inutile.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Epilessia, la patologia che non ha età ma si può curare: il problema ancora da superare é lo stigma
Oggi, in tutto il mondo, si ricorda la Giornata Mondiale dell’Epilessia.
L’onda lunga della crisi, storico lanificio usa la solidarietà difensiva per superare la crisi e salvare posti di lavoroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Isaac Julien. All That Changes You. Metamorphosis; Filosofia per la missione. filosofia per il mondo - Dritti al cuore 09.02.2026; Fili di paesaggi trasparenti in dialogo filosofico con la Cina; Al teatro Cavour di Imperia appuntamento con Vivere con filosofia.
Curare con la filosofia. Il counseling come strumento per superare crisi esistenziali e dubbi personaliIn una società che offre risposte immediate e soluzioni rapide, il counseling filosofico propone un gesto controcorrente: fermarsi, analizzare, argomentare ... arezzonotizie.it
La filosofia può curare, Cacciari fa lezione in ospedaleIl filosofo Massimo Cacciari chiude il ciclo di conferenze a Monza sull'importanza del legame tra medicina e filosofia. Un evento che ha coinvolto medici, studenti e personale sanitario, evidenziando ... ilgiorno.it
Ho avuto il grande piacere di curare la postfazione di questo saggio di Andrea Damiani, un'opera estremamente puntuale e, al tempo stesso, di piacevolissima lettura. "Sesso e Amore. L'Eros dalla filosofia alla psicoanalisi" ripercorre le tappe fondamentali del facebook