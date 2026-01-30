Il 2025 si apre con poche speranze per l’economia dell’Emilia-Romagna. I segnali sono chiari: le sfide del passato non sono state superate e il quadro generale rimane difficile. Le aziende e i lavoratori si confrontano con un anno di incertezze, cercando di trovare nuove strategie per affrontare il futuro. La strada resta in salita, ma c’è chi prova a mettere in campo idee per invertire la rotta.

Il 2025 è stato un anno segnato da incertezze strutturali per l’economia emiliano-romagnola, con un quadro generale che non è riuscito a invertire i trend negativi accumulati nei mesi precedenti. L’analisi condotta dalla presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Annalisa Sassi, evidenzia una situazione complessa, caratterizzata da forti disomogeneità tra settori, dimensioni aziendali e aree geografiche. Mentre alcune filiere mostrano segnali di resilienza – come la farmaceutica, l’alimentare e il settore del packaging – altre, storiche per il territorio, sono ancora in difficoltà: il tessile-abbigliamento, l’automotive e la subfornitura meccanica registrano performance negative, aggravate da una domanda internazionale instabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ripensare il futuro: nuove strategie per superare le sfide del recente passato

