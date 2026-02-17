Dall’antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoro

A Agrigento, la statua di Pinocchio, simbolo di protesta antimilitarista, viene sostituita con un monumento dedicato ai caduti sul lavoro. La piazza Marconi sta cambiando volto, riflettendo un nuovo ricordo collettivo. Un’installazione più grande e visibile sta prendendo il suo posto, attirando l’attenzione dei passanti.

Piazza Marconi cambia volto: da Pinocchio al monumento ai caduti sul lavoro ad Agrigento. Ad Agrigento, piazza Marconi è al centro di una trasformazione significativa. La scultura antimilitarista di Pinocchio, ospitata durante il periodo di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, è stata rimossa per far posto a un monumento permanente dedicato ai caduti sul lavoro. L'intervento, promosso dal comitato "Monumento vittime caduti sul lavoro di Agrigento", mira a creare uno spazio di memoria e riflessione sulla sicurezza nel lavoro, senza costi per le casse comunali. Un percorso di riqualificazione urbana e memoria.