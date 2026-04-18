Rimpatriato un 46enne appena uscito dal carcere delle Novate
Il 17 aprile, l’Ufficio Immigrazione della questura di Piacenza ha avviato le procedure per l’espulsione di un cittadino marocchino di 46 anni. L’uomo, recentemente uscito dal carcere delle Novate dopo aver scontato la pena, è stato rimpatriato nel suo paese di origine. L’attività ha riguardato l’iter istruttorio necessario per l’espulsione, che è stata eseguita subito dopo la scarcerazione.
Nella giornata del 17 aprile, l’Ufficio Immigrazione della questura di Piacenza ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino marocchino di 46 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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