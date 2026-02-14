Litiga con la compagna e impugna due coltelli all' arrivo dei carabinieri era appena uscito dal carcere

Domenico Rossi, appena uscito dal carcere, ha scatenato il caos in via Don Minzoni a Vallerano. Durante una lite con la compagna, ha impugnato due coltelli e ha minacciato chi si trovava nei dintorni. Quando sono arrivati i carabinieri, Rossi si è mostrato aggressivo, rendendo difficile il suo arresto. I passanti hanno assistito all’intera scena, spaventati dalla scena violenta.

L'uomo ha seminato il panico a Vallerano. Ha danneggiato anche un'auto dei militari che lo hanno arrestato Ha seminato il panico in via Don Minzoni a Vallerano, di sera ma sotto gli occhi di numerosi residenti e passanti, creando momenti di forte tensione. L'uomo, del posto, avrebbe iniziato a discutere con la compagna che, spaventata per la situazione che poteva degenerare, ha chiesto l'intervento dei carabinieri. All'arrivo delle tre pattuglie, sarebbe apparso in stato di agitazione e alterazione, fino ad affrontare improvvisamente i militari impugnando due coltelli e minacciandoli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Un uomo di 50 anni, appena uscito dal carcere, ha tentato due rapine armato di coltello nelle banche del centro di Arezzo.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Lugo dopo aver aggredito una donna e il titolare di una gelateria.

