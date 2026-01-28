Aggredisce una donna e il titolare di una gelateria | arrestato era appena uscito dal carcere

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Lugo dopo aver aggredito una donna e il titolare di una gelateria. Era appena uscito dal carcere, e i Carabinieri lo hanno fermato subito dopo l’episodio. L’uomo aveva già avuto problemi con la giustizia, tra cui resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti di animali. Ora si trova in cella, in attesa di processo.

Lugo (Ravenna), 28 gennaio 2026 – Era uscito dal carcere il giorno precedente il 50enne italiano tratto in arresto a Lugo, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia, per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali aggravate nei confronti di un militare dell'Arma, nonché per maltrattamenti di animali. Ubriaco dentro una gelateria. Il concitato episodio ha avuto inizio nella tarda serata di ieri, quando una telefonata al 112 ha segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione all'interno di una nota gelateria situata in centro a Lugo.

