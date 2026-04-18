Rimini torna Shuttlemare | servizio gratuito fino a settembre Lo scorso anno utilizzato da 50 mila utenti

A Rimini riprende il servizio di trasporto gratuito Shuttlemare, gestito da Start Romagna. Il servizio sarà disponibile dal 25 aprile al 2 giugno durante i fine settimana e i giorni festivi, e successivamente funzionerà ogni giorno fino al 13 settembre. Lo scorso anno, circa 50 mila utenti hanno utilizzato questa modalità di trasporto. La partenza delle corse coincide con la festività del 25 aprile e proseguirà fino all'inizio dell'autunno.