Poste accelera sul digitale | 75 mila utenti dell’app P in provincia di Rimini

Poste italiane ha registrato un incremento nell’utilizzo della sua app “P” in provincia di Rimini, raggiungendo circa 75 mila utenti nel 2025. Questa cifra rappresenta il 22% della popolazione locale e conferma la diffusione della piattaforma, che è diventata la prima app italiana con 16 milioni di utenti. La crescita evidenzia l’adozione sempre più diffusa dei servizi digitali nel territorio.

In un’unica piattaforma digitale disponibili l’offerta di servizi finanziari, postali, di pagamento, assicurativi, telefonici e per l’energia Gli utenti attivi giornalieri sono oltre 4 milioni in Italia. Grazie all’app “P” è possibile prenotare il turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, amministrare il conto BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Con lo stesso applicativo è possibile, inoltre, gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche, sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. Basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte ai Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

