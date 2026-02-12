Mussini | Vittoria di Rimini fondamentale ora testa a Cividale

La squadra di Rimini ha ottenuto una vittoria fondamentale e ora si prepara alla prossima sfida contro Cividale. I giocatori sono concentrati e pieni di fiducia, pronti a conquistare altri punti importanti. In casa Unicusano Avellino Basket il clima si è calmato, ma la tensione non si abbassa. La guardia resta alta, e tutti aspettano il prossimo impegno con la stessa determinazione.

Il clima in casa Unicusano Avellino Basket è tornato sereno, ma la guardia resta altissima. La vittoria esterna contro Rimini non ha portato solo due punti in classifica, ma ha restituito al gruppo di coach Gennaro Di Carlo quella consapevolezza necessaria per affrontare la fase calda della stagione. A fare il punto della situazione è Federico Mussini, uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo successo. "Abbiamo fatto un'ottima partita dove ognuno ha dato il suo contributo – esordisce Mussini, sottolineando la compattezza mostrata al PalaFlaminio – Sapevamo che Rimini fosse un campo difficile, l'avevamo preparata bene e questa vittoria ci regala molta fiducia per il prosieguo".

