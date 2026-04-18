Rigurgito acido disfagia e in alcuni casi tosse persistente voce rauca o mal di gola Cos’è l’esofago di Barrett

L'esofago di Barrett è una condizione in cui il tessuto che riveste l'esofago viene alterato, spesso senza sintomi evidenti. Può causare reflusso acido, disfagia e tosse persistente. Altre manifestazioni comuni includono voce rauca o mal di gola. La diagnosi viene effettuata tramite esame endoscopico e analisi del tessuto. È considerata una condizione che può aumentare il rischio di sviluppare un tumore esofageo.

(Adnkronos) – L'esofago di Barrett è una condizione spesso silenziosa e poco diagnosticata. A fare il punto è Gianluca Esposito, dirigente medico dell'Uoc delle Malattie dell'apparato digerente dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma, esperto in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. Che cos'è l'esofago di Barrett? "L'esofago di Barrett è una complicanza, per fortuna rara, del reflusso gastroesofageo, in cui la mucosa dell'esofago distale si trasforma in tessuto simile a quello intestinale (metaplasia), causata dall'acido che risale dallo stomaco. E' considerato una condizione precancerosa", spiega Esposito.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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