Negli ultimi anni il tumore dell’esofago sta mostrando un trend in crescita nei Paesi occidentali, soprattutto nella sua forma più diffusa, l’adenocarcinoma, strettamente legato al reflusso gastroesofageo e all’ esofago di Barrett. In Italia si registrano ogni anno circa 2.300-2.500 nuove diagnosi, con una prevalenza netta nel sesso maschile. A preoccupare gli specialisti non è solo l’incidenza, ma anche la mortalità ancora elevata e la diagnosi spesso tardiva. Un quadro che rende sempre più centrale la prevenzione e il monitoraggio delle condizioni precancerose. Condizione legata al reflusso gastroesofageo, l’ esofago di Barrett richiede controlli endoscopici per tutta la vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Esofago di Barrett: il segnale nascosto che può portare al tumore (e come fermarlo)

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