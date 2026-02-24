Bruciore tosse e rigurgito | come riconoscere il reflusso

Il reflusso causa bruciore, tosse e rigurgito, spesso legati a uno stile di vita sbagliato o alimenti irritanti. Questa condizione si manifesta con sintomi frequenti che disturbano le attività quotidiane, come il sonno o la respirazione. Molte persone ignorano i segnali iniziali, pensando siano semplici fastidi. Quando i disturbi si ripetono, si rischia di aggravare la situazione senza rendersi conto. È importante riconoscere i segnali precocemente per intervenire tempestivamente.

Un disturbo occasionale o cronico molto comune che può dare raucedine, gola irritata, respiro corto e insonnia. Il Dr. Umberto Bonassi spiega cause, fattori di rischio e percorso diagnostico Il reflusso gastroesofageo è un disturbo molto comune, occasionale o cronico, che si presenta quando i succhi gastrici risalgono lungo l'esofago provocando bruciore dietro lo sterno e rigurgito acido. Si tratta di una patologia che colpisce circa il 23-26% degli italiani, con un numero stimato di 15 milioni di persone che ne soffrono. La tendenza è in aumento, specialmente nei Paesi industrializzati, con previsioni che indicano una crescita costante entro il 2050.

