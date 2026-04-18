rigenerazione urbana cittadini al lavoro

Domani mattina il centro storico di una città si trasformerà in un luogo di partecipazione collettiva grazie a un'iniziativa di pulizia organizzata da un partito locale. L'evento coinvolgerà cittadini di diverse età che si riuniranno per riqualificare gli spazi pubblici del quartiere centrale. L’obiettivo è promuovere un intervento condiviso di riqualificazione urbana e rafforzare il senso di comunità.

Una città che si rimbocca le maniche e riparte dai suoi spazi. Questo lo spirito dell’iniziativa, lanciata da Sinistra italiana Carrara, prevista per domattina, quando il centro storico diventerà teatro di una pulizia collettiva aperta a tutta la cittadinanza. L’appuntamento non è solo un gesto simbolico, ma un invito a cambiare prospettiva. Nel dibattito delle ultime settimane sul rilancio di Carrara, spiegano gli organizzatori, si è rischiato di cadere nella trappola dello ‘scontro tra quartieri’, come se la rigenerazione urbana fosse una coperta troppo corta da tirare a seconda delle aree. L’idea invece, è opposta: pensare a una città che cresca tutta insieme, senza lasciare indietro nessuno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Rigenerazione urbana e collaborazione tra enti e imprese: la proposta di Confcommercio e ANCI

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