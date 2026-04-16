Lavoro in carcere e rigenerazione urbana | la sfida per la recidiva zero

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e una fondazione hanno firmato un accordo per promuovere programmi di reinserimento sociale e professionale dei detenuti. L’obiettivo è favorire percorsi di formazione e lavoro all’interno delle carceri, con l’intento di ridurre i casi di recidiva. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio dedicato alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione degli spazi, coinvolgendo anche il settore delle costruzioni e delle attività sociali.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e la Fondazione Roma hanno siglato mercoledì un protocollo d’intesa volto a implementare percorsi di reinserimento sociale e professionale per i detenuti, puntando a una riduzione drastica della recidiva. L’accordo strategico mira a coniugare lo sviluppo delle competenze lavorative all’interno dei penitenziari con interventi di rigenerazione del territorio e valorizzazione del patrimonio pubblico. L’impatto sociale tra formazione in carcere e opportunità lavorative. Al centro della nuova sinergia tra l’ente guidato da Parasassi e il Cnel risiede la volontà di trasformare radicalmente il percorso di chi attraversa il sistema carcerario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro in carcere e rigenerazione urbana: la sfida per la recidiva zero Notizie correlate Leggi anche: Nasce “Percorso 27”: formazione e lavoro per ridurre la recidiva dopo il carcere City Vision Benevento, Sbarra: Rigenerazione urbana, la sfida è trasformare le risorse in opereIl sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto stamattina, nella sede di Confindustria Benevento, all’incontro “City Vision... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Carcere, lavoro e inclusione: rilanciare il legame tra imprese, territorio e sistema penitenziario; Dal carcere al lavoro nel convento di clausura, storia di una scelta originale; Formazione digitale in carcere: 26 progetti del ministero; Nelle carceri lo sportello lavoro. Sperimentazione a Brescia. Diritti, lavoro penitenziario e in uscita dal carcere: presentata la ricerca del Garante dei detenuti della ToscanaLavoro penitenziario e reinserimento sociale: un binomio ancora fragile in Toscana. La ricerca del Garante dei detenuti evidenzia come, dentro le carceri, le opportunità siano limitate quasi esclusiva ... radiosienatv.it Un rifugio per gatti in carcere: il progetto che unisce cura degli animali e reinserimento dei detenutiComune, direzione degli istituti penitenziari, Ulss 6 e associazione Granello di Senape lavorano insieme a una struttura da circa 280 mila euro destinata ad accogliere gatti randagi con fragilità sani ... padovaoggi.it Sei un’impresa edile Con Edilcassa Sicilia puoi usufruire di corsi gratuiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Obbligatori Utili Fondamentali per lavorare in sicurezza ogni giorno Investi nella formazione, proteggi la tua impresa. Rivolgiti a Confart facebook Oltre 26mila le opportunità di #lavoro offerte dalle imprese bolognesi tra aprile e giugno 2026. Più di 8mila nel mese in corso. A offrire le maggiori opportunità i servizi alle imprese (2.380 lavoratori ricercati) poi manifattura (1.430) e turismo (1.220) bo.camcom. x.com