Lavoro in carcere e rigenerazione urbana | la sfida per la recidiva zero

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e una fondazione hanno firmato un accordo per promuovere programmi di reinserimento sociale e professionale dei detenuti. L’obiettivo è favorire percorsi di formazione e lavoro all’interno delle carceri, con l’intento di ridurre i casi di recidiva. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio dedicato alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione degli spazi, coinvolgendo anche il settore delle costruzioni e delle attività sociali.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e la Fondazione Roma hanno siglato mercoledì un protocollo d’intesa volto a implementare percorsi di reinserimento sociale e professionale per i detenuti, puntando a una riduzione drastica della recidiva. L’accordo strategico mira a coniugare lo sviluppo delle competenze lavorative all’interno dei penitenziari con interventi di rigenerazione del territorio e valorizzazione del patrimonio pubblico. L’impatto sociale tra formazione in carcere e opportunità lavorative. Al centro della nuova sinergia tra l’ente guidato da Parasassi e il Cnel risiede la volontà di trasformare radicalmente il percorso di chi attraversa il sistema carcerario.🔗 Leggi su Ameve.eu

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