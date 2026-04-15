Ex Amga parte il progetto Varco | cittadini protagonisti della rigenerazione urbana

È iniziato il progetto Varco, un percorso partecipato che coinvolge i cittadini nella rigenerazione urbana. L'evento di apertura, chiamato “Varco aperto”, ha dato il via alle attività che porteranno alla creazione di un nuovo spazio verde. Quest’area si trova tra il sottomura e via Bologna, dove un tempo si trovava la sede della polizia locale. La partecipazione della comunità è al centro di questa iniziativa.

‘Varco aperto’ è il nome dell’evento che ha segnato l'avvio del percorso partecipato che accompagnerà la nascita del nuovo spazio verde previsto tra il sottomura e via Bologna, dove un tempo sorgeva la sede della polizia locale. Martedì 14, alla Casa dell'Ortolano, si è tenuto il primo incontro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Alla Federico II di Napoli, il bunker quantistico diventa una tela urbana grazie all’intervento di Vesod, in un progetto che unisce arte, scienza e rigenerazione urbanaUn bunker che custodisce il futuro e un’opera d’arte murale che lo trasforma in immaginazione visiva. Progetto rigenerazione urbanaLa rigenerazione urbana come processo culturale capace di trasformare gli spazi, rafforzare le comunità e generare nuove economie locali. Argomenti più discussi: Ex Amga, alla Casa dell’Ortolano parte il processo partecipato sul progetto Varco; ’Varco aperto’, buona la prima: Noi, insieme alla popolazione. Così sarà il futuro dell’ex Amga. Ex-AMGA, alla Casa dell'Ortolano parte il processo partecipato sul progetto VARCOHa visto una buona risposta di cittadini e associazioni all'appuntamento di martedì 14 aprile alla Casa dell'Ortolano, dove si è tenuto il primo incontro pubblico sul futuro dell'area ex AMGA. L'event ... cronacacomune.it ’Varco aperto’, buona la prima: Noi, insieme alla popolazione. Così sarà il futuro dell’ex AmgaBuona la presenza all’evento per l’avvio del percorso partecipato, il vicesindaco Alessandro Balboni: La nuova infrastruttura verde tra via Bologna e il vallo delle Mura sarà inclusiva e fruibile da ... msn.com Diversi cittadini hanno segnalato ad Amga di aver ricevuto un sms in cui si dice che la loro posizione TARI non sarebbe regolare con indicazione di un finto numero verde, in realtà a tariffazione speciale, da chiamare - facebook.com facebook Castellanza affida la cura del verde pubblico ad Amga x.com